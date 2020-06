CIES, Zaniolo superstar: è il sesto calciatore più costoso della Serie A

Nicolò Zaniolo continua a scalare le classifiche di valutazione per costo del cartellino. Secondo l’osservatorio del calcio CIES, il talento giallorosso avrebbe infatti raggiunto un valore di 70,1 milioni di euro. Ad oggi si attesta come uno dei giovani più costosi del panorama europeo e, soprattutto, il sesto d’Italia. Nella speciale classifica Zaniolo si è messo alle spalle nomi eccellenti, come gli Juventini Dybala e Cristiano Ronaldo, mentre in vetta alla statistica per quel che riguarda la Serie A c’è Matthijs de Ligt, valutato 104 milioni di euro. Chiudono il podio gli interisti Lautaro Martinez (98,9) e Lukaku (90,3). In casa Roma Justin Kluivert e Gianluca Mancini seguono il numero Zaniolo, con una valutazione rispettiva di 47,6 e 43,2 milioni.