CIES, Mancini 22esimo nella classifica dei migliori giocatori del 2021 nei top 5 campionati europei

Gianluca Mancini conferma la sua grande crescita e l’importanza per la Roma anche nei numeri. Il CIES, l’Osservatorio del Calcio, ha stilato la classifica dei migliori giocatori dei top 5 campionati europei per rendimento in questo 2021. Il difensore di Pontedera, con il punteggio di 83,5 su 100 si è piazzato al sesto posto per quanto riguarda la Serie A e al 22esimo nella classifica generale. L’unico dei giocatori della Roma nei 98 considerati. La graduatoria compilata dal CIES prende in esame statistiche individuali e di squadra, tenendo ovviamente in considerazione la posizione in campo dei giocatori, che devono avere giocato almeno i due terzi dei minuti totali della squadra. In Italia, meglio di Mancini solo Luis Alberto, Gosens, Brozovic, Insigne e Cristiano Ronaldo, primo in Serie A e quinto in classifica generale.