La Roma è la settima rosa più costosa della Serie A. A dirlo è il CIES Football Observatory nel nuovo studio dedicato agli investimenti dei club. I giallorossi hanno speso complessivamente 303 milioni per acquistare i giocatori dell’attuale rosa, bonus compresi. Davanti alla Roma ci sono Juventus (584 milioni), Napoli (532), Milan (462), Atalanta (379), Inter (372) e Como (335). Alle spalle, invece, Fiorentina (243), Lazio (188) e Bologna (183). Interessante anche il dato relativo al 2026. La Roma ha investito 158 milioni di euro nell’anno solare. Il saldo tra acquisti e cessioni è di -124 milioni. Tra le italiane, soltanto Milan (232), Fiorentina (185) e Como (166) hanno speso più della Roma nel 2026.