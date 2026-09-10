Devyne Rensch ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match di Champions League contro il Fenerbahce. Queste le sue parole:

Che cosa si aspetta da stasera? "Spero che sia una buona partita, non c'è dubbio che il Fenerbahce sia una buona squadra con giocatori di qualità. Sono bravi sia in fase difensiva che in fase offensiva, dobbiamo essere pronti e all'altezza della situazione. Lo siamo, loro partiranno forti e dovremmo essere forti per questo e per la sfida che ci aspetta".

Come sta andando con Gasperini e con il suo stile di gioco? "Bene, molto bene. Mi piace molto, anche agli altri ragazzi in spogliatoio. La cosa più importante è sempre la vittoria ovviamente, tutta la squadra e anche io individualmente siamo molto contenti".

Quale è il suo rapporto con il connazionale de Roon? "Molto buono, ho già giocato con lui in Nazionale e sono contento del suo arrivo. Penso che possa dare una grande mano a questa Roma, sia in mezzo al campo ma anche fuori dal campo. Sono molto contento che sia arrivato tra noi".