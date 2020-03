CIES, il Coronavirus diminuirà il valore di trasferimento dei giocatori: per la Roma calo del 27.2%

Il Coronavirus colpisce anche a livello economico tutte le squadre da calcio. Secondo uno studio del CIES, l’emergenza COVID-19 influirà anche sui valori di mercato dei calciatori, infatti ci sarà un deprezzamento generale. Questa ricerca tiene in considerazione ovviamente diversi parametri come l’età dei giocatori, la durata del contratto, il percorso di carriera e le recenti prestazioni. Su queste basi, l’osservatorio ha stilato una lista dei club più colpiti da questo deprezzamento. In cima c’è il Marsiglia, che secondo le stime perderà il 37,9% del valore dei trasferimenti, seguito dalle italiane Inter, Hellas Verona e Spal. La Roma si colloca nel cuore di questa speciale classifica con il 27,2%: il valore della rosa giallorossa passerebbe da 540 milioni a 393, con una perdita di 147 milioni.