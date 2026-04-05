Chivu: “Nella ripresa siamo stati dominanti. Avevamo paura della giocata su Malen”

Le sue parole: "Andare a prendere la Roma non è semplice, ti svuota in mezzo al campo. I mediani vanno uno in costruzione e uno fuori, hanno doppia o tripla ampiezza con i quinti"

Christian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

Sul terzo gol aveva percepito che la gara si era stappata? "Era quello che avevamo chiesto all'intervallo. Abbiamo approcciato molto bene al secondo tempo, segnando subito due gol e chiudendo la partita. Capisci quello che succede in campo, che questa squadra dà segni di maturità. Magari ha avuto qualche attimo, soprattutto nei secondi tempi delle ultime partite, in cui ha speculato qualcosa. Questa volta siamo tornati con la voglia di essere dominanti e chiudere la partita".

Oggi la squadra le ha dato tanto anche dal punto di vista affettivo: dopo i primi 15' quale è stato il problema della squadra? Perché vi siete abbassati così tanto? "Andare a prendere la Roma non è semplice, ti svuota in mezzo al campo. I mediani vanno uno in costruzione e uno fuori, hanno doppia o tripla ampiezza con i quinti. Eravamo un po' preoccupati anche della giocata su Malen. Calhanoglu era un po' più basso e faceva fatica ad arrivare su Pisilli. Nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio, siamo scivolati tra le linee rompendole e avanzando. Quando dai tempo e spazio ai giocatori della Roma loro sono bravi. Nella ripresa abbiamo contenuto di più, abbiamo alzato i giri e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo".

Come si può migliorare il clima tossico e pesante che spesso è attorno al nostro calcio? "Non ho la bacchetta magica, ma siamo tutti colpevoli di quello che succede in questo calcio. A partire dagli allenatori e ai giocatori e fino ai tifosi, al mondo social e ai giornalisti. Piace la critica, esaltare le cose negative, mentre il calcio dovrebbe rimanere sempre un gioco, a partire dal settore giovanile. Siamo tutti colpevoli, dovremmo cambiare un po' l'approccio al calcio e a questo bellissimo gioco che fa innamorare bambini e veri tifosi della loro squadra".

E' felice di aver ritrovato Lautaro? "Sì, come di aver rivisto Thuram segnare e fare assist e Barella fare gol ma anche Dumfries, Luis Henrique, Diouf e Frattesi che magari oggi non sono scesi in campo".