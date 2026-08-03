La Roma continua la caccia agli esterni. Difensivi e offensivi. A Gasperini manca ancora parecchio: un'ala sinistra, un titolare sulla fascia destra e uno su quella sinistra. I nomi non mancano. Read resta una delle priorità. Ma, al momento, manca la concretezza. Fin qui D'Amico ha chiuso soltanto due operazioni: Castro e Koulierakis. Troppo poco per completare la rosa. Per questo serve un'accelerata. E anche in fretta. Tra i profili seguiti c'è anche Cacciamani, giovane esterno di proprietà del Torino. Un giocatore che piace molto a Trigoria. La Roma ha già mosso il primo passo, presentando un'offerta da 7 milioni di euro. Non è bastato. Il Torino ha respinto la proposta, ritenendola troppo bassa. Il club granata valuta il giocatore circa 15 milioni e, almeno inizialmente, sembrava non voler aprire alla cessione. La trattativa, però, non è tramontata. Anzi. Come riporta Sportitalia, la pista si è riaccesa nelle ultime ore. Cacciamani resta un obiettivo concreto per la Roma e D'Amico è pronto a tornare alla carica. Le prossime ore potrebbero essere decisive. Gasperini aspetta rinforzi. D'Amico prova ad accelerare.