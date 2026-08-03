Gasperini attende il terzo rinforzo dal mercato. Il tecnico ne ha chiesti altri quattro. D'Amico è al lavoro per accontentarlo, ma c'è ancora tanta strada da percorrere. La prima porta a Read. L'esterno olandese è un obiettivo concreto. Il giocatore piace parecchio e il club giallorosso sta provando di tutto per portarlo nella Capitale. L'accordo è vicino, ma manca ancora la fumata bianca. Il problema non riguarda la volontà del giocatore: Read ha già sposato il progetto giallorosso. L'ostacolo principale è il Feyenoord. Come riporta Sky Sport, infatti, il club olandese non scende dalla richiesta di 30 milioni di euro. La Roma ne ha offerti 28. Resta quindi una distanza da limare tra i due club. Si tratta sui bonus e sulla percentuale di rivendita. Gasp deve aspettare ancora.