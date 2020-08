Champions League, Pastore si schiera: “Buona fortuna al PSG”

Javier Pastore non ha dubbi su chi tifare nella finale di Champions che vedrà affrontarsi il PSG e il Bayern Monaco. Il trequartista della Roma ha infatti lasciato un messaggio di vicinanza ai suoi ex compagni, direttamente sul profilo Instagram del club parigino. Queste le sue parole: “Volevo augurare buona fortuna per il match di stasera ai giocatori, allo staff e a tutte le persone che lavorano col PSG“. E’ la prima volta che il club arriva in finale di Champions, mentre dall’altra parte ci sarà la corazzata del Bayern, che potrebbe oggi mettere in bacheca la sua sesta Champions League della sua storia. E, dopo Salah e Alisson lo scorso anno con il Liverpool, potrebbe essere questa l’occasione per un altro ex giallorosso come Marquinhos per conquistare il prestigioso trofeo.