Il sorteggio di Nyon ha svelato le otto avversarie che segneranno la stagione del ritorno in Champions League della Roma. PSG e Real Madrid gli spauracchi principali, dalla prima fascia, con Sporting e Manchester United subito dopo per fascino insieme al Fenerbahce. Ma soprattutto chi vorrà seguire le gare in trasferta dei giallorossi dovrà pazientare ancora qualche ora prima di organizzare il viaggio. La Roma infatti oggi ha conosciuto avversarie e campi, quindi casa o trasferta, ma non date e orari. Per il calendario completo della League Phase arriverà un avviso sui canali social della Uefa che poco dopo pubblicherà il dettaglio. Entro e non oltre sabato 29 agosto. Per cui ancora 24-48 ore di attesa per prenotare voli e alloggi per Parigi, Manchester, Istanbul e Atene.