La Roma conosce le sue avversarie in questo emozionante ritorno in Champions League. Real Madrid e PSG ovviamente gli incroci più suggestivi, contro Mourinho all'Olimpico e a casa dell'ex Luis Enrique due volte campione d'Europa. A Montecarlo il sorteggio che ha svelato le otto squadre con cui i giallorossi se la vedranno, mentre sono ancora alle prese con il calciomercato, ormai agli sgoccioli. A parlare degli argomenti caldi in casa Roma è stato il nuovo Ceo John Galantic, intervistato da 'Sky Sport': "Una grande emozione, comincio con il commento più banale possibile, che tutte le squadre sono difficili. Ci sono però delle sfide appassionanti, sarà bellissimo per i nostri tifosi, per la squadra, saremo pronti", ha detto l'americano in un perfetto italiano.

Romantico affrontare il Real di Mourinho. "Sì, ma anche il PSG e le altre gare".

Come sono state le prime settimane a Roma e il rapporto con i Friedkin? È vero che lei è un grande tifoso? "Io sono tifosissimo sin dan piccolo. Per me è più di un lavoro, è passione. Sono onorato, molto impegnato, è un battesimo di fuoco in questo primo mese tra mercato, campionato, ritiro. All'inizio il 90% è relativo alla parte sportiva, lì si crea valore. La parte commerciale è importante, ma lì si butta benzina sul fuoco, il fuoco è in campo".

La Roma è attesa da parte difficili ma stupende: questo vi spingerà a fare qualcosa in più negli ultimi giorni di mercato o pensate che la squadra sia già a posto così? Gasperini è uno spinge parecchio. "I vincenti sono sempre esigenti, meglio così. Siamo vigili fino a fine mercato per qualche opportunità, ma Gasperini ha detto che è contento dei giocatori che sono arrivati. Siamo più forti dell'anno scorso. Questo momento è imoportante per la bella partenza di lunedì, ma anche perché bisogna ringraziare anche i tifosi, Gasperini, lo staff. In Champions la Roma deve starci sempre".