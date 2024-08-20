Dopo settimane di voci e malumori, è arrivato davvero il giorno decisivo per il futuro di Paulo Dybala. I 20 minuti in cui ha acceso la luce e sfiorato l'assist contro il Cagliari non sembrano aver spostato molto: la Roma non ha comunicato nulla in merito e gli arabi dell'Al-Qadsiah continuano a volerlo nel campionato saudita. L'offerta alla Joya è sempre quella, più di 20 milioni a stagione per 3 anni, ma le cifre dell'affare per quanto riguarda il trasferimento sono ancora da definire. Nella giornata di ieri anche la madre dell'argentino è arrivata a Roma per discutere del suo futuro, che stravolgerebbe la vita della sua famiglia e di sua moglie Oriana. Nelle prossime ore si attende l'ufficialità della scelta di Paulo.

Cessione Dybala in tempo reale

- Secondo quanto riportato da SkySport, c'è mistero sull'offerta dell'Al-Qadsiah alla Roma. Si è passati dai 18 milioni di qualche giorno fa, ai 10 di questa mattina ed infine ai 4/5 di questa sera.

Ore 21:50 - Secondo quanto riportato da Skysport, l'offerta dell'Al-Qadsiah non è a scadenza e di conseguenza Dybala prende tempo perchè spera nell'inserimento di un club che gioca la Champions League. La Roma invece ha fretta perchè deve completare la rosa e questo affare blocca il mercato

Ore 12:22 - Secondo quanto riportato da SkySport, Paulo Dybala non avrebbe ancora preso una decisione in merito all'offerta araba

Ore 11:44 - Come rivelato dal giornalista argentino Hernán Castillo, negli ultimi giorni anche il River Plate avrebbe chiesto informazioni alla Roma in merito a Paulo Dybala.

Ore 10:43 - L'entourage di Paulo Dybala non conferma ancora l'accordo fra l'argentino e il club arabo nonostante le ultime indiscrezioni.

Ore 10:12 - Pochi minuti fa Il Corriere della Sera ha confermato che l'accordo fra la Joya e il club saudita è stato trovato e l'argentino sarà un nuovo giocatore dell'Al-Qadsiah. Ora manca davvero solo la firma. La Roma riceverà una cifra lontana dai 12 milioni della clausola scaduta a fine luglio, ma risparmierà 16 milioni lordi sull'ingaggio dell'argentino.

Ore 9:47 - Alfredo Gigliotti (giornalista de Il Corriere della Sera), intervenuto in diretta radio su Retesport, ha confermato che "La scorsa notte c'è stato un nuovo incontro tra gli agenti del calciatore e gli intermediari arabi ed è stata trovata l'intesa verbale tra le parti. Dybala ha accettato informalmente l'offerta dell'Al-Qadsiah". L'entourage della Joya smentisce.

Ore 8:47 - Stanotte Paulo Dybala e Matias Soulé erano al SEEN by Olivier, a Piazza della Repubblica a Roma. I due argentini hanno passato la sera insieme in uno dei locali più belli della Capitale. Indizio positivo o ultimo saluto prima della partenza per l'Arabia?

Ore 00:09 - Nella notte Alfredo Gigliotti - giornalista de Il Corriere della Sera - ha rivelato sul proprio profilo X che "Dybala ha appena accettato l'offerta dell'Al-Qadsiah! La Joya lascia la Roma e abbraccia la Saudi Pro League". Non si hanno ancora riscontri ufficiali.

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