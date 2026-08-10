Le sue parole: "Stare tutto l'anno al fianco di grandi campioni e avere come allenatore Mourinho, sono cose che ti danno tanto a livello di esperienza e di crescita"

Redazione
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Riccardo Pagano dopo l'addio alla Roma, è stato presentato quest'oggi come nuovo acquisto ufficiale del Cesena. Il centrocampista ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club romagnolo e non è mancato un lungo passaggio sulla sua esperienza in giallorosso: "Sicuramente il settore giovanile della Roma è uno dei migliori in Italia, quindi crescere al suo interno mi ha lasciato tanto, compresa l'esperienza che ho fatto in prima squadra. Anche se si è trattato solo di qualche presenza, stare tutto l'anno al fianco di grandi campioni e avere come allenatore Mourinho, sono cose che ti danno tanto a livello di esperienza e di crescita". Queste le prime parole di Pagano che ha poi proseguito parlando dell'addio a Trigoria: "Lasciare la Roma non è stato scontato, ma sono convinto al 100% della mia scelta. Gli anni di Roma sono stati un'esperienza bellissima, ma sono molto felice della decisione che ho preso e sono sicuro che andrà bene". Poi la chiosa finale: "Ho trovato un gruppo di bravissimi ragazzi, che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno e, quindi, l'unione del gruppo sarà sicuramente una parte fondamentale nel nostro percorso".

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