Pochi giorni sono rimasti a D’Amico per aumentare il potenziale della Roma di Gasperini. Oggi è in arrivo Molina, ma il tecnico piemontese vuole più rinforzi. Ne mancano ancora tre all’appello: due attaccanti e un esterno. I nomi per il reparto offensivo sono delineati. Più emblematica, invece, la scelta sulle fasce. Il ds è alla ricerca di un giocatore che possa agire a sinistra. Il preferito è Udogie: il giocatore ha già detto sì e nelle prossime ore potrebbe esserci l’affondo. Insieme a lui, rimane forte il nome di Cacciamani. Ma non sono gli unici profili valutati. Come riporta Sky Sport, la Roma sta pensando anche a Luis Henrique dell’Inter. La richiesta dei nerazzurri è chiara: 30 milioni di euro. Una cifra spropositata per un giocatore che, in un anno in Italia, ha dimostrato ben poco. L’interesse c’è. Difficile, però, che possa esserci un affondo a queste condizioni.