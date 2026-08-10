Castro, Koulierakis e ora anche Molina. È il 10 agosto, la notte di San Lorenzo. E mentre cadono le stelle, una nuova è arrivata a Roma. Il terzo acquisto dei giallorossi in questa sessione di calciomercato è atterrato a Ciampino alle 19.45. L’accoglienza è stata calorosa. Cento tifosi gli hanno dato il benvenuto, tra cori e applausi. Nahuel ha risposto con sorrisi. Poi si è fermato per firmare autografi ai presenti. Senza dimenticare le sue prime parole da giallorosso: “Forza Roma”. Semplice. Diretto. Ora, però, per lui inizia una nuova avventura. Molina firmerà un contratto fino al 2030, con uno stipendio di 2,8 milioni di euro a stagione. Prima, però, le visite mediche. Poi la firma sul contratto. Il classe 1998 è il nuovo esterno di Gasperini. Un altro tassello per completare la rosa. E potrebbe essere subito a disposizione del tecnico. L’obiettivo è averlo pronto per l’amichevole di sabato 15 agosto contro il Dortmund.