Cesari: “Impossibile non fischiare quel rigore per la Roma contro il Lecce”

Graziano Cesari, storico ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Nsl Radio per commentare la direzione di gara da parte di Abisso nel match tra Roma e Lecce. Ecco le sue parole: “Mi sono meravigliato del rigore non dato alla Roma perché non è possibile non fischiarlo. E la gestione dei cartellini contro i giallorossi è decisamente discutibile…”. Parole chiare quelle di Cesari, che evidenzia gli errori dell’arbitro siciliano, in passato imprenditore nel ramo dei mobili.