Cesar Gomez cuore giallorosso: “I tifosi romanisti meritano un altro scudetto”

Al festival dei ricordi per i diciannove anni dallo scudetto della Roma si è aggiunto anche lo spagnolo Cesar Gomez, vera e propria meteora giallorossa di quegli anni. L’ex difensore ha voluto celebrare con un tweet quel mitici trionfo, augurando a tutti i tifosi romanisti di poter rivivere presto emozioni simili. Queste le sue parole: “Presto si ripeterà tutto, ne sono sicuro. I tifosi romanisti meritano questo. In bocca al lupo“. E tantissime sono state le testimonianze di ex calciatori e di supporters romanisti, che hanno rivissuto tramite immagini, video e ricordi quegli attimi indimenticabili dell’ultimo campionato vinto dalla Roma.