C’era una volta a… Roma: da Will Smith a Matt Damon, a Hollywood si tifa giallorosso – FOTO

Chissà se nei bar di Hollywood il lunedì mattina si parla della Roma. Sì, perché sono tanti gli attori e le star americane che hanno scelto il club giallorosso come squadra del cuore e l’hanno rivelato a suon di interviste e post social nel corso degli anni. L’ultimo è stato Matt Damon, uno dei più amati del panorama cinematografico e candidato all’Oscar per “Will Hunting”, “Invictus”, “The Martian” e agente segreto nella serie “The Bourne”. Ieri un amico ha postato una foto dell’attore con la maglia della Roma con il nome Damon sopra il numero dieci. Un regalo graditissimo per il compleanno e che ha svelato la passione segreta di Matt.

