Cena di squadra a Trigoria: Cerra fa partire l’inno e Mourinho si emoziona – FOTO

I giocatori e lo staff giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per passare una serata insieme: emozionante il video condiviso da Mourinho

Una cena di squadra per cementare il gruppo. José Mourinho è sempre più innamorato di Roma e della Roma, sicuramente da stasera ancora di più. Dopo la doppia seduta di oggi, la squadra giallorossa con tutto lo staff dello Special One si è ritrovata a Trigoria per stare insieme e condividere delle emozioni indimenticabili. Il momento clou della serata è stato ovviamente quando è risuonato l'inno 'Roma, Roma, Roma', con Giovanni Cerra a guidare. I calciatori hanno cominciato a cantare, sventolando i tovaglioli a formare una sorta di panolada, mentre dal soffitto si sono abbassati dei pannelli gialli, rossi e arancioni. Poi tutti in piedi tutti sulle proprie sedie abbracciandosi tra di loro. Pellegrini il primo ad alzarsi per cantare insieme a Cerra, vero e proprio capo ultrà, poi Mancini, Dzeko ed El Shaarawy che hanno fatto da apripista per tutti gli altri. Uno spettacolo condiviso da Mourinho su Instagram: "Senza parole", scrive il portoghese. Il primo passo, ha detto lo Special One in conferenza, è conoscere questi ragazzi e non c'è modo migliore di questo. Con un Cerra così, poi, è sicuramente tutto più semplice. Il team analyst è la vera anima romanista dello staff di Mourinho.