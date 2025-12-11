Celtic-Roma, Gasperini è una furia per il rigore: la reazione all’errore è virale

La Roma domina la prima frazione a Glasgow contro il Celtic. Tre a zero con doppietta di Ferguson, ma nel finale arriva l’unico brivido. Hermoso commette un fallo su Engels, l’arbitro fischia il penalty che però sembra essere inesistente. E Gasperini va su tutte le furie per due motivi: il primo per il contatto molto leggero, l’altro per il minuto nel quale viene concesso il calcio di rigore (48esimo con un solo minuto di recupero nel quale c’è stato anche il gol di Ferguson). Il tecnico protesta col quarto uomo poi viene calmato dai suoi collaboratori. Lo stesso Engels va sul dischetto ma colpisce in pieno il palo e parte il nuovo show di Gasp che esulta, corre verso gli spogliatoi ma prima urla qualcosa al delegato Uefa che era lì vicino la panchina della Roma. L’unica macchia nei primi 45 minuti dei giallorossi che sono stati a dir poco perfetti.