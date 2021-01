“C’è Posta per Te”, Zaniolo e mamma Francesca ospiti nella puntata di domani

Nella prossima puntata di “C’è Posta per Te” ci saranno anche Nicolò Zaniolo e Francesca Costa. Il celebre programma condotto da Maria De Filippi, in onda domani in prima serata su Canale 5, ospiterà, tra gli altri, il calciatore della Roma assieme a sua madre. La trasmissione non sarà in diretta: la puntata è stata infatti registrata a inizio dicembre, prima che scoppiasse il caso legato alla fine della relazione con Sara Scaperrotta. Zaniolo, che in questi giorni si sta allenando per tornare in campo al più presto, ha deciso di devolvere in beneficienza il cachet della sua partecipazione al programma.