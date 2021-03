Castrovilli: “Dobbiamo iniziare il match con cattiveria e mettere la Roma in difficoltà”

Provare l’impresa contro la Roma per rilanciarsi dopo la sconfitta pesante contro l’Udinese. E’ una Fiorentina con il coltello tra i denti quella che aprirà le porte del Franchi alla squadra di Fonseca e a parlare prima della gara è stato Gaetano Castrovilli. Queste le sue considerazioni:

CASTROVILLI A SKY

“Dobbiamo iniziare la gara con cattiveria, concretezza, dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo perché è una partita importante”.

Che avete preparato come? Anche alla luce della partita che ha disputato la Roma contro il Milan…

Ovviamente il mister l’ha preparata, noi dobbiamo scendere in campo e fare quello che ci ha chiesto. Metterli in difficoltà.