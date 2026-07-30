Il nuovo numero 9 giallorosso a Trigoria andrà a completare il terzetto offensivo tutto argentino con Dybala e proprio l'ex Frosinone

Redazione
Santiago Castro alla stazione Termini di Roma

Castro arriva a Roma: l'incredibile accoglienza alla stazione Termini

Santiago Castro è ufficialmente il nuovo numero 9 della Roma. L'attaccante argentino, arrivato nella Capitale lunedì a mezzanotte e accolto da circa 250 tifosi in festa, è stato annunciato poche ore fa. Il Torito a Trigoria andrà a completare una colonia argentina attualmente formata da Dybala e Soulé. "Benvenuto fratello!", ha scritto proprio l'ex Frosinone condividendo uno dei primi scatti di Castro in maglia giallorossa. "Andiamo hermano!", ha replicato l'ex centravanti del Bologna con l'emoticon del lupetto.

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La moglie Agustina: "Che privilegio stare al tuo fianco e accompagnarti"

Sui social è arrivato anche il messaggio della moglie di Castro, Agustina Gonzalez, che ha condiviso alcune foto del Torito in giallorosso. "Ti amo più di quanto le parole possano spiegarlo. Che privilegio essere al tuo fianco e accompagnarti, la tua felicità è la mia amore". E la dolce replica del nuovo numero 9 della Roma: "Ti amo, andiamo avanti insieme".
Castro

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