Sergio Castellitto, attore e regista italiano, non ha mai nascosto la sua fede giallorossa e alla premiere della nuova serie "In Utero" ha parlato così della situazione Gasp-Ranieri ai microfoni dell'AGI: "Ranieri e Gasperini sono due galantuomini, ma nella vita bisogna scegliere. Io credo che bisogna credere in Gasperini, mi dispiace ripeto perché sono due galantuomini che hanno voluto bene alla Roma e hanno fatto bene alla Roma. Bisogna credere in Gasperini, è un grande allenatore che se messo nelle giuste condizioni può fare cose importanti”.