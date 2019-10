Dopo il polverone che si è alzato già ieri sera, il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora, ha commentato le dichiarazioni di Petrachi (“il calcio non è sport per signorine”) rilasciate all’Ansa: “Trovo che quelle affermazioni non siano coerenti con ciò che rappresenta lo spirito sportivo e manifestino un’arretratezza culturale di cui non avevamo bisogno. Penso che nello sport si debba avere necessariamente cittadinanza e grande rispetto per tutti e per tutte”.