Caso Diawara, nessuna sentenza: decisione rimandata ai prossimi giorni

Per la risposta al ricorso della Roma riguardo al caso Diawara occorrerà attendere ancora. Il collegio giudicante della Corte d’Appello presieduta da Lorenzo Attolico, come comunicato dalla FIGC, si è appena riunito e non arriverà ad una decisione nella serata odierna. Al momento dunque nessuna novità in merito all’eventuale revoca della sconfitta a tavolino per 0-3 maturata nella prima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni, con la FIGC che nella nota ufficiale specifica che “gli esiti saranno resi noti al termine dei lavori”. Stessa sorte è toccata anche al ricorso del Napoli in merito alla gara contro la Juventus: neanche in questo caso sono previste novità significative nelle prossime ore.