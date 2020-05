Carles Peres e gli auguri alla madre per la festa della mamma: “Ti voglio bene” – FOTO

Weekend a casa ma comunque di festa per Carles Perez. Se ieri l’esterno di Fonseca faceva su Instagram gli auguri a Goku (il suo cane) per il primo anno di vita, oggi è la volta della madre perché, contrariamente all’Italia, in Spagna si festeggia con una domenica d’anticipo la festa della mamma. “Ti voglio bene” scrive l’ex Barca postando una storia che lo ritrae mentre i due si abbracciano. Un gesto, quello della foto, solo virtuale visto che il coronavirus ha portato il giocatore della Roma a passare la quarantena da solo e nella sua abitazione capitolina, lontano dalla famiglia che è rimasta a Barcellona.