Carles Perez, il primo gol in Serie A con la Roma è una bellezza

Doppia gioia per Carles Perez. Roma in vantaggio e primo gol in Serie A con la maglia giallorossa per l’esterno spagnolo. La rete del 2-1 alla Spal è una bellezza: dribbling – con rimpallo favorevole – a Reca e gran botta sul secondo palo, che non lascia scampo all’incolpevole Letica. Ricorda un po’ il sinistro di Erik Lamela contro il Palermo nel 2011, anche lui alla prima esultanza in quell’occasione: il tiro di Perez è più potente e meno a giro, ma la qualità resta alta. Per l’ex Barcellona, comunque, è il secondo centro con la Roma, avendo segnato a febbraio contro il Gent, in Europa League. Il gol numero cinque in totale, contando anche i tre realizzati con la maglia del Barcellona (e del Barça B) nella prima parte di stagione. Tra l’altro, con Perez, sono sei i marcatori giallorossi nati dal 1996 in poi: nessuno ha fatto meglio, in Serie A.