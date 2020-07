Carles Perez: “Felice di aver aiutato la squadra” – FOTO

Dopo il gol in Europa League, ieri anche la rete in Serie A. Primo centro nel nostro campionato per Carles Perez, che nel 6 a 1 del Mazza di Ferrara aveva messo a segno la rete del momentaneo 2 a 1. Lo spagnolo ha voluto esprimere tutta la sua felicità sui social, con un messaggio rivolto ai tifosi: “Bella vittoria ragazzi. Felice di aiutare la squadra con il mio primo gol in Serie A con una dedica speciale“. Contro la Spal Perez ha mostrato buona condizione e grande duttilità tattica, essendo passato con scioltezza dal ruolo di esterno d’attacco a quello di trequartista alle spalle dell’unica punta. Un ottimo segnale per Fonseca in vista soprattutto dell’impegno in Europa League.