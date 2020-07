Carles Perez: “Dobbiamo continuare a combattere per il nostro obiettivo” – FOTO

Seconda sconfitta consecutiva per la Roma di Fonseca dopo la ripresa del campionato. Le gare con Milan e Udinese hanno messo a nudo una realtà difficile in casa giallorossa con il tecnico che ora deve preparare la partita di domenica contro il Napoli cercando di estraniare il gruppo dalle critiche ricevute. Carles Perez, arrivato questo inverno dal Barcellona, cerca di dare una scossa ai compagni sui social. “Non è il risultato che volevamo, ma dobbiamo continuare a combattere e lavorare insieme per il nostro obiettivo” ha scritto su Instagram lo spagnolo anche se la Champions League dista 12 punti in campionato.