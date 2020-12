Carles Perez: “Con il Napoli una partita storta, ma siamo in un buon momento”

A pochi minuti dalla sfida di Europa League contro lo Young Boys ha parlato Carles Perez. Queste le parole dell’attaccante della Roma a presentazione della sfida che può valere per Fonseca e i suoi il primato del girone:

CARLES PEREZ A SKY SPORT

Ripartire dopo la dura sconfitta di Napoli, la squadra è pronta?

E’ vero, ne abbiamo parlato col mister e con tutto il gruppo. Vogliamo riscattarci vincendo questa partita stasera.

Qual è il tuo punto di vista sulla Roma?

Penso che siamo in un buon momento, in una buona dinamica. Si può perdere una partita, una serata storta può capitare ma l’atteggiamento della squadra è lo stesso. Stiamo lavorando per mantenere le posizioni di vertice.

Il tuo punto di vista su te stesso

Vediamo, si può sempre dare di più, io come tutti. Voglio sfruttare le occasioni che il mister mi da e mi darà e spero di aiutare la squadra a vincere già stasera.

CARLES PEREZ A ROMA TV

Quant’è migliorata la tua condizione fisica?

Non è stato un periodo facile tra Covid e infortunio, adesso mi sento bene e tocca a me dimostrare ciò che valgo.

Questa è una settimana importante, a partire da questa sera…

Sì, ne abbiamo parlato con la squadra. Tutte le partite sono importanti, a maggior ragione dopo Napoli. Dopo lo Young Boys dobbiamo pensare al Sassuolo, perché anche domenica ci sarà una partita molto importante.

La Roma ha dimostrato di essere diversa rispetto a quella vista a Napoli

Sì, la squadra è migliorata molto lo scorso anno, sono arrivati dei rinforzi importanti, siamo contenti di ciò che abbiamo fatto. Una partita si può sbagliare, l’importante è girare la pagina e riprendere la strada interrotta a Napoli.