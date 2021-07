Carles Perez: “Alla Roma sono felice, mi voglio far trovare pronto”

"La Roma ha acquisito una mentalità vincente con Mourinho"

Un buon impatto di Carles Perez che nel match contro la Triestina entra nel secondo tempo e crea più di qualche problema alla retroguardia di Bucci. Lo spagnolo è stato utilizzato da Mourinho in queste tre amichevoli italiane e potrebbe essere dunque confermato per la prossima stagione. Perez ha parlato nel post partita ai microfoni di Sportitalia, sottolineando il suo cambiamento sotto la guida di Mou: "Sto bene, quando il mister mi chiama cerco sempre di farmi trovare pronto. Come è cambiata la Roma con Mourinho? Con una mentalità vincente. Il percorso è ancora lungo ma c'è tempo per migliorare. Io a Roma sto bene, sono felice e mi trovo alla grande con i tifosi e l'allenatore".