Non è stata una serata esaltante in campo, anzi ha evidenziato qualche problemino e un ritardo di condizione oltre che sul mercato, ma l'uscita col Cardiff ha segnato comunque una nuova era per la Roma. Anche a livello societario. Sugli spalti infatti c'era anche John Galantic, da pochissimi giorni ufficialmente nuovo Ceo giallorosso. Un ritorno per l'americano (nato a Boston), visto che durante l'era Pallotta faceva parte del CdA. "Cittadino americano e svizzero di origini italiane, John è romanista da sempre. Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro. Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia", lo hanno presentato i Friedkin. La carriera di Galantic inizia alla Procter & Gamble, dove ricopre incarichi nell'ambito del marketing e delle vendite operando tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Poi GlaxoSmithKline, Coty Beauty e Chanel, dove rimane per 16 anni, Ferrari, Bacardi Limited fino al gruppo Tod's. Ora la Roma.