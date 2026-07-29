Sabato alle ore 16 (15 orario locale) la Roma affronterà il Cardiff in amichevole. Primo test nel Regno Unito (i giallorossi arriveranno venerdì sera), poi le altre due sfide saranno contro Newport e Brighton. La prima in programma tra tre giorni sarà in diretta su Dazn ma anche in chiaro su Canale Nove ma in differita alle 21.30. Sul canale di proprietà di Warner Bros verranno trasmesse anche le partite di Juventus e Milan.