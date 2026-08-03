Giornata intensa per la Roma a Cardiff. I giallorossi, dopo la batosta di sabato in amichevole contro i padroni di casa e l'allenamento di ieri, quest'oggi sono attesi da una doppia sessione agli ordini di Gasperini. In mattinata, alle 10:30 locali, la squadra ha svolto un allenamento mattutino. Out Wesley, che ieri aveva alzato bandiera bianca a inizio seduta per una distorsione alla caviglia destra rimediata nell'amichevole di due giorni fa e dovrebbe saltare anche la sessione di domani. Assente anche Pisilli, convocato per il ritiro ma non ancora recuperato. Le condizioni del centrocampista sono comunque in miglioramento: sta facendo terapie e sta meglio, l'obiettivo è averlo almeno parzialmente in gruppo per la seconda parte della settimana. Attesa per i risultati della risonanza magnetica al ginocchio destro per Bah, previsti per il pomeriggio dopo la forte distorsione patita sabato contro il Cardiff. La giornata della Roma proseguirà con il pranzo, fissato per le 13:45 italiane, poi alle 16 si terrà il secondo allenamento della giornata. Domani, alle 20 italiane, la seconda amichevole del ritiro contro il Newport County.