La Champions League fa ricca la Roma. Il terzo posto blindato lo scorso 22 maggio grazie al 2-0 in casa dell'Hellas Verona ha consentito alla squadra di Gasperini di tornare nella massima competizione europea sette anni dopo l'ultima volta. E le casse giallorosse festeggiano. Il portale Football Meets Data su X, infatti, ha stilato la classifica del premio minimo garantito dalla UEFA nell'annata 2026-27 per le squadre italiane. In vetta c'è l'Inter con 56,5 milioni di euro, seguita dalla Roma (49,4) e dal Napoli (43,3). Poi, con un bel distacco dal punto di vista economico, ci sono Como (28,3), Juventus (14,9) e Milan (14,2). Fanalino di coda, invece, l'Atalanta (0,9).

Roma, gli incassi dalla Champions sono già stratosferici: il dettaglio

💰 Guaranteed minimum UEFA prize money in 2026/27 for 🇮🇹 Italian teams:



€56.5m 🇮🇹 Inter

€49.4m 🇮🇹 Roma

€43.3m 🇮🇹 Napoli

€28.3m 🇮🇹 Como

€14.9m 🇮🇹 Juventus

€14.2m 🇮🇹 Milan

€0.9m 🇮🇹 Atalanta



📈 Guaranteed minimum = worst case scenario, if they lose all matches, finish… pic.twitter.com/3658qq5igt — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 2, 2026

Ilappena illustrato va a prendere in considerazione lo, quello in cui tutte le partite terminano con una sconfitta e si finisce in ultima posizione nella fase campionato.di euro. Il premio UEFA include una(i bonus per la sola partecipazione alla League Phase della competizione) e un(pilastro di valore) basato sui coefficienti quinquennali e decennali del club e sul market pool (il valore di mercato dei diritti tv). Presenti anchenella fase campionato, per lae per idiretta. A questi si possono sommare poi anche gliper le 4 partite casalinghe della fase campionato. Stando a quanto stilato da Football Meets Data, il club giallorosso secondo le stimedi euro (74,9 per l'esattezza) in base alin 10mila stagioni.