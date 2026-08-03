Angeliño si appresta a lasciare la Roma. Il laterale spagnolo saluterà la Capitale dopo due anni e mezzo nelle prossime ore. L'ormai ex numero 3 giallorosso non è riuscito a convincere Gasperini nelle prime settimane del ritiro, dopo una stagione condizionata dai malanni fisici. Come riportato da Sky Sport, Angeliño domani sosterrà le visite mediche con il Deportivo La Coruña, squadra neopromossa in Liga e in cui il classe '97 aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico. Ma lo spagnolo raggiungerà la sua nuova squadra già questa sera a Firenze (dove giocherà un'amichevole con la Fiorentina) e proprio lì svolgerà le visite. L'operazione, stando all'emittente, si è conclusa in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro.