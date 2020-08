Capello: “Sono innamorato di Zaniolo, può ambire al Pallone d’Oro”

Per Nicolò Zaniolo è arrivata anche la consacrazione di Fabio Capello. L’allenatore dell’ultimo scudetto ha commentato nel post partita di Juve-Roma la prestazione del numero 22 giallorosso: “Zaniolo ha una potenza e forza fisica e qualità straordinarie. Ha un potenziale non da Scarpa D’oro, ma può ambire anche a qualcosa di più, al Pallone d’Oro – le sue parole a Sky Sport -. Sono innamorato di lui. Nella forza, qualità e velocità c’è tutto, ad altissimo livello. Altri giocatori hanno queste potenzialità, ma non al suo livello. Ha visione di gioco, sensibilità di tocco e qualità tecniche”.

Nei mesi scorsi invece era esplosa una polemica ancora in televisione per una frase poco felice di Capello, che aveva invitato il talento dell’Inter Sebastiano Esposito a “non prendere la strada di Zaniolo”. Nicolò aveva risposto segnando un gol contro il Borussia Moenchengladbach ed esultando portandosi le dita alle orecchie. Anche mamma Francesca aveva commentato la vicenda: “Sarò pure tua madre ma la tua strada te la sei segnata tutta da solo ed èun esempio per tantissimi ragazzini che ci scrivono ogni giorno inseguendo il tuo sogno e sperando di essere come te”.