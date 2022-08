Capello: “Roma ambiziosa e protagonista. Credo in Mou, sa come stimolare tutti”

Fabio Capello è tornato a parlare della Roma a Radio Anch’io sport. “Ho seguito i giallorossi con attenzione e credo in Mourinho come allenatore: vedo la Roma ambiziosa, quest’anno, e ritengo che sarà protagonista. Le ambizioni e le qualità dello Special One verranno trasmesse a questa squadra – specifica l’ex tecnico giallorosso – Lui è una volpe tattica, riuscirà a dare alla squadra la caratura per essere competitiva”.