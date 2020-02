Capello: “Leclerc come De Rossi. Daniele ci ha messo 40’ a convincermi che era da Roma”

Fabio Capello, ex tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo il primo periodo giallorosso di Daniele De Rossi. E’ stato proprio l’allenatore friulano a far esordire DDR con la maglia romanista e a proposito di questo Capello svela un retroscena. Queste le sue parole: “Leclerc una scelta centrata in pieno, in Ferrari hanno visto delle qualità superiori. Succede anche nel calcio, a me successe con De Rossi. Pensavo che un altro fosse meglio di lui, poi lo feci giocare una partita e mi convinse in 40 minuti che era pronto per fare il titolare alle Roma”.