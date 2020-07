Capello: “La Roma ha perso brillantezza, non ci sono giocatori importanti”

Nel prepartita di Roma-Udinese ha parlato anche Fabio Capello. L’ex tecnico giallorosso, campione d’Italia nel 2001, ha analizzato il momento no della formazione capitolina: “La Roma ha perso brillantezza. Senza Dzeko, contro il Milan ha giocato senza punti di riferimento. Mi piace il tipo di gioco di Fonseca: conoscendo Roma, però, qualche polemica di troppo ha fatto perdere voglia e concentrazione ad alcuni giocatori. In questo momento giocatori importanti come Dzeko non ci sono, diventa difficile trovare l’equilibrio e il modo di muoversi in campo. Il primo tempo di Milan-Roma è stato uno dei più brutti visti quest’anno”. Queste le dichiarazioni di Capello a Sky.