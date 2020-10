Candela, che regalo ai tifosi: la maglia della Roma autografata da lui e Totti

Vincent Candela ha appena festeggiato i suoi 47 anni, ma adesso è lui a fare un regalo ai clienti del ristorante “Qui e ora”, di proprietà dello stesso ex terzino giallorosso. Come si legge sulla pagina Instagram del casale, per ogni ordine da cento euro si potrà ricevere in regalo una bottiglia di vino “Candela 32 Negramaro” oppure una maglia della Roma autografata sia da Vincent che da Francesco Totti. “Vi comunichiamo che saremo aperti sabato e domenica a pranzo, inoltre vi presentiamo il nostro nuovo servizio di consegna e asporto, con incluso uno splendido omaggio“: questo il post pubblicato dal ristorante.