Campos-Lille ai titoli di coda. L’allenatore: “Non lo vedo da tempo”. Roma alla finestra

Luis Campos è a un passo dal dire addio al Lille. Il ds portoghese è ormai ai titoli di coda della sua avventura in Francia. A confermare la situazione complicata ci pensa il tecnico del Lille Galtier, che ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “Non so qual è la situazione con Luis Campos. Ne sto parlando col mio presidente. Luis non si vede al campo d’allenamento da tanto tempo, perciò parlo con il mio presidente della preparazione delle gare, della squadra e di come sta lavorando il gruppo. Non ho alcuna informazione su Luis e non ho informazioni da parte del presidente sulla situazione tra lui e Luis. Se dicessi che non mi interessa, non sarebbe vero”.

Campos è tra i candidati principali per un ruolo dirigenziale nella nuova Roma dei Friedkin. Da chiarire se come dg oppure come ds, poltrona ancora vacante di cui ha parlato ieri (per l’ennesima volta) Fonseca: “È una figura che ci manca”. Campos era già stato vicino alla Roma nell’estate del 2019, prima che i giallorossi affidassero l’area sportiva a Petrachi.