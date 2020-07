Campo Testaccio, approvata la delibera per l’avvio dei lavori di recupero

Campo Testaccio tornerà a vivere. È stata approvata oggi la delibera che sancisce l’accordo tra Regione Lazio, Municipio I di Roma Capitale e ASP Asilo Savoia per il recupero e la restituzione alla fruizione pubblica dello storico impianto, casa della Roma fino al 1940. L’annuncio era arrivato già nei giorni scorsi e a darlo era stato il Governatore della Regione Nicola Zingaretti su Facebook. L’obiettivo è di mettere in piedi un modello che garantirà gratuità e agevolazione per far tornare il campo nelle mani del popolo, della comunità e degli abitanti di Testaccio.