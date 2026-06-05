Alle ore 18:30 di oggi, venerdì 5 giugno, a Parma, a margine dell’evento “Festival della Serie A” si terrà il sorteggio del calendario della Serie A 2026 2027, e presenterà alcune novità, a partire da un algoritmo che eviterà spiacevoli concomitanze con altre grandi manifestazioni sportive, in modo da evitare che si ripresentino i disagi vissuti in occasione dell’ultima finale di Coppa Italia e del derby Roma-Lazio, disputati all’Olimpico in contemporanea agli Internazionali di Tennis del vicino Foro Italico. Un pasticcio che ha portato un mese fa a tante polemiche e al continuo spostamento del match.