Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali di Semplici e Fonseca

Le scelte dei due tecnici per la sfida della Sardegna Arena

Da una parte la disperata ricerca di punti salvezza, dall'altra la volontà di centrare un risultato positivo per arrivare al meglio alla sfida più importante della stagione. Motivazioni molto diverse quelle di Cagliari e Roma in vista della sfida odierna, valevole per la 33esima giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena Fonseca vara il turnover massiccio ma può contare sul recupero di diversi infortunati, su tutti Smalling. Il difensore inglese partirà titolare con l'obiettivo di mettere preziosi minuti nelle gambe in vista della semifinale di Europa League con il Manchester United. Assieme all'inglese in difesa c'è anche Mancini, che non potrà scendere in campo all'Old Trafford causa squalifica. Torna sulla fascia Santon. A centrocampo conferma per Villar, riposa Veretout. In attacco dentro Mayoral, supportato da Carles Perez e Pellegrini.