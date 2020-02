Cagliari, prosegue l’avvicinamento alla Roma. Personalizzato per Ceppitelli

Se la Roma ha la testa all’impegno di domani con il Gent, il Cagliari prosegue l’avvicinamento alla delicata sfida del prossimo turno contro i giallorossi. Il gruppo, come ha comunicato il club tramite il proprio sito ufficiale, si è ritrovato agli ordini di Rolando Maran e del suo staff per una nuova seduta mattutina nel Centro sportivo di Asseminello. Dopo il riscaldamento, prima parte di allenamento con gli esercizi sulla reattività a stimolo visivo con luci led, svolti con la palla. A seguire, serie di partite a tre squadre su campo ridotto, con l’alta intensità come obiettivo principale. Luca Ceppitelli ha proseguito il lavoro personalizzato, Paolo Faragò continua le terapie. Domani mattina ancora tutti a disposizione di Maran per una nuova seduta di allenamento.