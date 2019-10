Totti risponde a Nainggolan: “questa è Roma, la gente non dimentica”

Dopo il pareggio tra Roma e Cagliari, Radja Nainggolan ha voluto ringraziare i tifosi giallorosso per l’accoglienza dell’Olimpico. Su Instagram, il belga ha condiviso un post con le seguenti parole: “Che dire… complimenti per lo spirito di squadra, siamo riusciti a portare il risultato a casa…. BRAVI RAGAZZI…Sempre speciale tornare qui…GRAZIE ROMA… che affetto che sento e che ho per voi… vi voglio bene… Sotto il post del classe ’88, Francesco Totti ha commentato scrivendo: “Radja questa è Roma…La gente non dimentica”.