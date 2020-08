Cagliari, altri tre casi di Covid-19: il ritiro potrebbe slittare di qualche giorno

Di oggi la notizia della positività nella Roma di Mirante, ma i casi crescono anche in altri club della Serie A. Come riporta unionesarda.it, dopo Despodov ci sarebbero altri tre positivi al coronavirus nella squadra rossoblu. Risultati emersi dopo i tamponi effettuati ad Assemini tra lunedì e ieri. Tutti e tre sarebbero asontomatici, ma è quasi certo a questo punto, che il ritiro ad Aritzo, dove il Cagliari era atteso per domani, venga annullato o rinviato di qualche settimana.