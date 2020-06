Cafu: “Spero che la Roma torni competitiva con Fonseca”

Oggi Cafu compie 50 anni e tra i momenti più belli della sua lunga carriera da calciatore ci sono anche quelli vissuti con la maglia giallorossa. L’ex terzino rilascia un’intervista a Record del suo periodo in Italia. Queste le parole: “La Roma mi ha portato sulla scena internazionale e il Milan mi ha dato la consacrazione della mia carriera in questo meraviglioso paese”. Il brasiliano, poi, esprime un giudizio sulla squadra di Fonseca e dichiara: “Quello che vogliamo è che la Roma sia di nuovo brillante, che faccia divertire e porti i tifosi allo stadio a guardare un buon calcio, come ai nostri tempi. Spero che con il nuovo allenatore possa tornare a diventare un club competitivo”.